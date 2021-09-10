İnşaat maliyetlerinde rekor serisi devam ediyor

İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında yıllık yüzde 42,9 artışla rekor kırdıktan sonra Temmuz ayında yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi

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Türkiye İstatik Kurumu'nın açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 44,76 artarken aylık yüzde 2,56 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre, yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 artmıştı. Böylelikle, 2015’le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.

Boykot kararı alan müteahhitler inşaatları durdurdu

Müteahhitler çimento sektörüne yönelik eleştirileri sonrasında inşaatları geçici olarak askıya almıştı.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada daha önce duyurdukları gibi inşaatları geçici olarak durdurduklarını söyledi. Tellioğlu, boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini söylerken, "2 günde de bitirebiliriz, 15 gün de uzatabiliriz" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada Tellioğlu, çimento fiyatlarında yüzde 200’ü bulan haksız zamlar olduğunu belirterek çimentocularla masaya oturmak istediklerini belirtmişti. Tellioğlu, masa talebine herhangi bir yanıt alamayınca grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Tellioğlu şu açıklamaları yapmıştı: Çimentocular, ‘üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurtdışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz’ diye açıklama yapıyorlar. Bu, yurtdışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz. Ayrıca şu anda 4-5 büyük yatırımcının ilgili bakanlıklara çimento fabrikası kurmak için müracaatı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içeride çimento üretimini karşılamada kapasite sıkıntısı varsa bu yatırımcılara izin verilerek çimento sektörünün daha da büyütülmesine tarafız. Gerekirse de çağrımız karşılık bulmazsa biz de çimento fabrikaları kurma girişimine başlayabiliriz.