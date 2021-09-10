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Dilara Başaran kimdir kaç yaşında Masterchef Dilara nereli?

Dilara Başaran kimdir kaç yaşında Masterchef Dilara nereli?

Dilara Başaran, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden. Bu hafta eleme potasında yer alan MasterChef Dilara yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İşte aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran hakkında bilgiler

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MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran, bu hafta eleme potasına giren isimlerden biri oldu. Mavi takımda Dilara, yaptığı yemeğin başarısız olması sonucunda arkadaşları tarafından eleme adayı olarak belirlendi. Peki, MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dilara Başaran kimdir: Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

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