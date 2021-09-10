Nişantaşı'nda başörtülü kadını 'sizi istemiyoruz' diye yumruklayan Eray Çakın tahliye oldu

İSTANBUL Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada 'sizi burada istemiyoruz' diyerek başörtülü öğretim üyesi Neşe Nur Akkaya’yı darp ettiği iddia edilen Eray Çakın, yargılandığı davada tahliye edildi.

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Nişantaşı’nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "sizi burada istemiyoruz, Gaziasmapaşa'daki parklara gidin" diyerek darp eden Eray Çakın’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın SEGBİS aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Hakim, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tanık polis memurunun duruşmada hazır olmadığını kaydetti.

Savcı adli raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini istedi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, duruşmaya gelmeyen tanık polis memuruna yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti. Dosyadaki adli raporların arasında bulunan çelişkinin giderilmesini isteyen duruşma savcısı, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle sanığın tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise, “Müvekkil 90 gündür tutukludur. Delillerin karartılma durumu olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

O polis için yeniden 'zorla getirme' kararı çıktı

Müştekiler avukatları ise duruşmadaki beyanlarında, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istediklerini belirtti. Tanık polis memuru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dava dosyasının Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay nasıl olmuştu?

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, kız arkadaşıyla Nişantaşı Mıstık Parkı’nda oturduğu esnada Eray Çakın isimli şahıs tarafından önce sözlü tacize uğradı. Genç kızların yanına gelen Eray Çakın’ın, “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa’ya gidip oturun” dedi.

Tepki görünce defalarca yumrukladı

Saldırgana tepki gösteren Akkaya, “Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin.” diyerek tepki gösterdi. Saldırgan Eray Çakın elindeki termosu Neşe Nur Akkaya’ya vurup art arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere düşüp yığıldı.

3 ayrı suçtan cezalandırılması isteniyordu

Saldırının ardından Eray Çakın’dan şikayetçi olan Neşe Nur Akkaya saldırının başörtüsüne yönelik olduğunu öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın’ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat’a karşı zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.