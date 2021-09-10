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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski: Rusya ile savaşabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski: Rusya ile savaşabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile topyekün savaşın olasılıklar arasında olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı bir görüşme yapmak istediğini söyledi.

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Reuters’ta yer alan habere göre, Yalta Avrupa Stratejisi (YES) zirvesinde konuşan Zelenski, Ukrayna’nın doğusunda süregelen durum ile ile ilgili olarak, ‘Rusya ile savaşabiliriz’ ifadelerini kullandı. Zelenski, “Bu başımıza gelecek en kötü senaryo. Ama ne yazık ki böyle bir ihtimal var” dedi.

Kiev yönetimi, doğu Ukrayna’daki çatışmalarda 2014’ten bu yana 14 bin kişinin öldüğünü açıklamıştı.

ABD ile iyi ilişkiler vurgusu

ABD ile ilişkilere de değinen Zelenski, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ukrayna’nın NATO’ya katılma konusunda ‘uzun zamandır hazır’ olduğunu vurgulayarak Moskova yönetimini de ilgilendiren söylemlerde bulundu.

Kiev ve Moskova arasındaki gerilim, bu yılın başında doğu Ukrayna’da çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Rusya’nın sınıra daha fazla asker yığmasıyla arttı. Ukrayna’nın doğusunda  Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor.

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