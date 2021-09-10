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Oğlu duyurdu! Usta oyuncu Art Metrano hayatını kaybetti: O tanıdığım en sert adamdı

Oğlu duyurdu! Usta oyuncu Art Metrano hayatını kaybetti: O tanıdığım en sert adamdı

Polis Akademisi oyuncusu ve komedyen Art Metrano, 84 yaşında öldü. Oyuncunun ölüm haberini oğlu Harry Metrano sosyal medya hesabından duyurdu.

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Polis Akademisi'nin iki devam filminde polis memuru Ernie Mauser karakterini canlandıran oyuncu Art Metrano, dün Florida'nın Aventura kentindeki evinde öldü. 84 yaşındaki Metrano'nun yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı öldüğü açıklandı. 

Metrano'nun oğlu Harry Metrano babasının ölümünü Instagram hesabından duyurdu. Harry Metrano paylaşımında, “Dün en iyi arkadaşımı, akıl hocamı, babamı kaybettim. O tanıdığım en sert adamdı ve her zaman öyle kalacak. Ondan daha büyük zorluklara göğüs geren biriyle hiç karşılaşmadım…” ifadelerini kullandı. 


Kaza geçirmişti
Oyuncu 1989 yılında geçirdiği bir ev kazasında ciddi şekilde yaralanmasının ardından oyunculuğa ara vermişti. 22 Eylül 1936 doğumlu Arthur Metrano, komedi türü polis dizisinin 1985 ve 1986 bölümlerindeki rollerine ek olarak, 1982 "Happy Days" yan dizisi "Joanie Loves Chachi"de de yer aldı. Ayrıca oyuncunun diğer TV şovları arasında, Starsky and Hutch” ve “Mod Squad” gibi yapımlar bulunuyor.

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