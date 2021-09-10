Taliban eline süpürgeleri alıp sokağa indi! Hep birlikte temizlik yaptılar

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan’da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı.

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Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan’da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı. Kabil’de belediye başkanı yol çalışmalarına sahada eşlik ederken Taliban’ın ana merkezi durumundaki Kandahar’dan da ilginç görüntüler geldi.

Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı. Ellerine aldıkları süpürgelerle temizlenmedik yer bırakmayan yetkililer, bu çalışmayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.