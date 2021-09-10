Mübariz Mansimov o fotoğrafı anlattı! SBK ile beni Mehmet Ağar tanıştırdı

2016 yılında bir düğünde çekilen çekilen fotoğraf olay oldu. Azerbaycan kökenli Türkiye vatandaşı Mübarız Mansimov Gurbanoğlu, kendisini kara para aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve ortağı Bereket Öner'le eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın tanıştırdığını söyledi.

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2016 tarihli Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz, Bereket Öner, Mansimov, Kingston kardeşlerin olduğu Bereket Öner'in düğün fotoğrafıyla ilgili Mübariz Mansimov'dan flaş açıklamalar geldi. Gurbanoğlu, söz konusu düğünde bürokratların da olduğunu söylerken "Ben o fotoğraftan çıkmak istiyorum" dedi. Timur Soykan'a konuşan Mübariz Gurbanoğlu'nun sorulara verdiği cevaplar şöyle:

- Sezgin Baran Korkmaz ve Bereket Öner ile nasıl tanıştınız?

- Mehmet Ağar tanıştırdı, Sezgin Baran Korkmaz ile. Bereket Öner’i 4-5 defa görmüşümdür.

Lev Aslan Derman'ı dövdüm gönderdim

- 4 ay önce düğündeki kişilerle Yunan adalarında tatil yaptınız mı?

- Ben kendi teknemle gittim. Sezgin Baran, benim marinadan başka bir tekneyle geliyor. Onlar da aynı adaya geliyor. Benim ailem, arkadaşlarım, Mehmet Ağar var. Güzel bir restoran vardı orada, yemek yerken bunlar geldi. Lev Aslan Dermen de vardı. Ben Ermenileri sevmediğimi söyledim. Bunun üzerine kavga çıktı. Dövdüm. Onlar gitti.

Mehmet Ağar: Bereket iyi çocuktur, gidelim dedi gittik

- Düğüne gitmeye nasıl karar verdiniz?

- Mehmet Ağar, Bereket Öner için ‘İyi çocuktur, gidelim’ dedi. Benim uçağımla gittik. Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz benim uçaktaydı. Lev Aslan Dermen’in uçağıyla diğerleri gelmiş. Gösterişi çok seven biri. Havaya para atmalar falan… Ben sevmem öyle gösteriş yapanları. Dikkat ederseniz düğündeki fotoğrafa. Ben o fotoğraftan çıkmak istiyorum, gidiyorum. Küfür edip yanından gittim. Bürokratlar da vardı düğünde.

- SBK ile Lev Aslan Dermen’in ortak olduğunu biliyor muydunuz?

Sezgin Baran benim Bodrum’daki otelimi kiralamıştı. Ne zaman öğrendim Lev ile ortak, kontratı iptal ettim. İlişkileri kopardım.

- Sedat Peker, Marina’yı geri almak için dava açmanız üzerine FETÖ Davası’nda tutuklandığınızı ve ceza aldığınızı iddia etti. Böyle mi oldu?

- Benim FETÖ ile hiçbir bağım yok. Bunu herkes bilir. Bodrum Yalıkavak’ta beni dolandıranlar bu davada tanık. Benim otelime 2013’te Güllüoğlu Baklava’dan sipariş verilmiş bununla suçlanıyorum. Türkiye’de bu baklavadan yemeyen var mı? Ben adaletin yerini bulacağını düşünüyorum.