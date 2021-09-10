BIST 1.449
DOLAR 8,43
EURO 9,98
ALTIN 487,03
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan Bayraktar'dan yeni 17-25 Aralık çıkışı! 'Yüce Divan'a gitmekten korkmam'

Erdoğan Bayraktar'dan yeni 17-25 Aralık çıkışı! 'Yüce Divan'a gitmekten korkmam'

"Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" açıklamasıyla gündeme gelen eski Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bir kez daha konuştu. "8 yıldır boğazımda bir düğüm var..." diyen Bayraktar, "Yüce Divan'a gitmekten de korkmam" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, 17/25 Aralık dönemine ilişkin açıklamalarına devam ediyor. Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Erdoğan Bayraktar, "8 yıldır boğazımda bir düğüm var..." deyip meydan okudu. Bila, Bayraktar'ın "Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam" dediğini aktardı. İşte Bila'nın aktardığı Erdoğan Bayraktar'ın yeni açıklamaları...

- Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor.

- Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.

- O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.

Hakkımdaki tapeler dahil dosyadaki her şey doğru

Eski Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar geçen hafta yaptığı açıklamada. "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demişti. "Reis, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı" ifadelerini kullanan Bayraktar, ilerleyen günlerde yaptığı açıklamada ise "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarık Mengüç kaç yaşında eşi Funda Mengüç ve çocukları kimdir?
Tarık Mengüç kaç yaşında eşi Funda Mengüç ve çocukları kimdir?
Konserve gıdalarda büyük tehlike! 'Botulismus’ vakasına neden oluyor
Konserve gıdalarda büyük tehlike! 'Botulismus’ vakasına neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı
Mersin'de gözlükçüdeki yazıyı gören şaştı kaldı: Benim çok hoşuma gitti
Mersin'de gözlükçüdeki yazıyı gören şaştı kaldı: Benim çok hoşuma gitti
Cem Küçük market fiyatlarını yazdı eleştirilere yanıt verdi: Acınacak zavallı tipler
Cem Küçük market fiyatlarını yazdı eleştirilere yanıt verdi: Acınacak zavallı tipler
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre artışta!
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre artışta!
Şarkıcı Hatice kimdir kaç yaşında nereli Hatice'nin eski hali nasıldı?
Şarkıcı Hatice kimdir kaç yaşında nereli Hatice'nin eski hali nasıldı?
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kağıthane'de annesinin ölüm haberini alan sürücü kaza yaptı!
Kağıthane'de annesinin ölüm haberini alan sürücü kaza yaptı!
Kendi aşısını üreten Küba aşılama yaşını 2'ye düşürdü!
Kendi aşısını üreten Küba aşılama yaşını 2'ye düşürdü!