Şarkıcı Hatice kimdir kaç yaşında nereli Hatice'nin eski hali nasıldı?

Şarkıcı Hatice son günlerde magazin basınının gündemindeki isimlerden birisi. Kendisinden yaşça küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile nişanlanan Hatice, daha önce iki kez evlilik yaptı. İlk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmişti. Peki 42 yaşında olan Hatice'nin sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

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Seda Sayan'ın bugün canlı yayın konuğu şarkıları ile sevilen isim Hatice olacak. Özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında kendine yer bulan Hatice 42 yaşında ve aslen İzmirli. Daha önce iki kez evlilik yaan Hatice'nin çocuğu yoktur. Yaklaşık 2 yıldır kendisinden yaşça küçük olan Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ve nişanlanan Hatice evlilik için gün sayıyor. Peki Hatice Çarpar'ın sevgilisi Ali Kemal Sarı kim, ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir: Hatice ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ve nişanlanan Ali Kemal Sarı Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi. 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ali Kemal Sarı kendisinden yaşça büyük şarkıcı Hatice ile aşk yaşıyor.

Hatice kimdir, kaç yaşında: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice 42 yaşında ve İzmir Narlıdere doğumlu.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.