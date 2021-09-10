Kendi aşısını üreten Küba aşılama yaşını 2'ye düşürdü!

Yerli Soberana 02 koronavirüs aşısının çocuklarda kullanımına onay veren Küba, koronavirüse karşı aşılama yaş sınırını 2’ye düşürdü.

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Küba’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Birçok ülke, aşılamada yaş sınırı düşerken Küba, yerli koronavirüs aşısı Soberana 02’nin çocuklarda da kullanılmasına onay verdi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yılının yeniden başlatılmasına yönelik çalışmalar başladı.

Ülkede okula dönüş hazırlığı kapsamında aşılama yaşı 2’ye düşürüldü.

Aşılama yaşının 2’ye düşürüldüğü ilk ülke Küba oldu.

DSÖ onayı için başvuru yapılacak

Kübalı bilim insanları, yerli Soberana 02 aşısının güvenli ve etkili olduğunu, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) aşının onaylanması için başvuracaklarını ifade etti.

Küba Sağlık Bakanlığı, aşılama programı ile bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığını, çocuklara yönelik aşı uygulamasının ilk olarak son günlerde vaka ve can kayıpların arttığı Cienfuegos’da başlatıldığını açıkladı.

Çocuklarımızı koruyoruz

Küba’nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Çocuklarda pozitif Covid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz.”

Salgının başından bu yana ülkede 720 bin 739 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 bin 56 kişi, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ancak yetkililer geçtiğimiz günlerde, vaka ve can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğini kabul etti.