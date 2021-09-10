BIST 1.449
DOLAR 8,43
EURO 9,98
ALTIN 487,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 5 gündür kayıp gencin eşyaları bakın nerede bulundu

İstanbul'da 5 gündür kayıp gencin eşyaları bakın nerede bulundu

İSTANBUL'da 4 Eylül’den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürdü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den ailesi haber alamayarak, kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresinin yakınında çalışan Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.



İnceleme sürüyor
İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetinden’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından bulunan eşyaları karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamsi sevenlere kötü haber! Kasım-Aralık ayında...
Hamsi sevenlere kötü haber! Kasım-Aralık ayında...
CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde bayrak krizi! CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki: Atatürk'ün kemikleri sızladı
CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde bayrak krizi! CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki: Atatürk'ün kemikleri sızladı
Selin Ciğerci babası ne iş yapıyor hangi markanın sahibi?
Selin Ciğerci babası ne iş yapıyor hangi markanın sahibi?
Kırıkkale'de 6 kişinin öldüğü feci kazada yürek yakan detay ortaya çıktı
Kırıkkale'de 6 kişinin öldüğü feci kazada yürek yakan detay ortaya çıktı
Bolu'da işçi servisi ile TIR'la çarpıştı! 13 kişi yaralandı
Bolu'da işçi servisi ile TIR'la çarpıştı! 13 kişi yaralandı
Selin Ciğerci eski hali nasıldı Selin Ciğerci erkek hali adı neydi?
Selin Ciğerci eski hali nasıldı Selin Ciğerci erkek hali adı neydi?
Mardin'de terör operasyonu! Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin'de terör operasyonu! Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kahramanmaraş'ta çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
Selin Ciğerci kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Selin Ciğerci kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Meclis'e taşındı! Kanser ve kalp krizini atlatan binlerce vatandaşa bankalar kredi vermiyor
Meclis'e taşındı! Kanser ve kalp krizini atlatan binlerce vatandaşa bankalar kredi vermiyor