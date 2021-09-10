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CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde bayrak krizi! CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki: Atatürk'ün kemikleri sızladı

CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde bayrak krizi! CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki: Atatürk'ün kemikleri sızladı

CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Eleştirilerinden dolayı disipline verilen CHP'li Mehmet Sevigen Türk Bayrağı'nın bulunmadığı ziyareti eleştirdi.

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda CHP'nin yönetim kadrosu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bulunduğu eleştiriler sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. "Önümüzdeki günlerde Disiplin Kurulu'na tarihi bir savunma yapacağım" diyen Sevigen, CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde bayrak bulunmamasını eleştirdi. Sevigen Sabah gazetesine konuştu:

"Hem ülkem hem de partim adına çok üzüldüm. CHP'liler bunu hak etmiyor. Biz ki Atatürk'ün kurduğu partiyiz ama şimdiki CHP yönetimi,
Türk bayrağımız olmadan resmi ziyarette bulunuyor. Düşünün, Baykal, Cenevre'de Barzani konuşurken "İstesek Diyarbakır'ın altını üstüne getiririz" dediği için salonu terk etmişti. Baykal her zaman her yerde Türkiye'nin değerlerine sahip çıkan bir liderdi. Tıpkı CHP'nin kendinden önceki liderleri gibi. Peki bugünkü genel başkan döneminde ne oluyor? Bölgesel yönetimin bayrağı var, bizimki yok... En kıymetlimiz Türk bayrağımıza o görüşmede yer verilmemesi büyük bir rezalettir. Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır. Atatürk'ün "En büyük eserlerimden biri" dediği CHP'nin geldiği bu durum çok canımı yakıyor. HDP'li Osman Baydemir'in görüşmesinde bile Türk bayrağı vardı. Yaşanan bu rezalet olay bile bugünkü CHP yönetiminin ülke değerlerinden nasıl kopuk hale geldiğini gösteriyor.'

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