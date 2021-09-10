BIST 1.453
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de terör operasyonu! Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de terör operasyonu! Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Abone ol

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma günü saat: 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
Selin Ciğerci kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Selin Ciğerci kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
ORC'nin seçim anketinde AK Parti ve CHP ilk kez bu kadar yaklaştı! Yerel seçim anketiyle tepki çekmişti!
ORC'nin seçim anketinde AK Parti ve CHP ilk kez bu kadar yaklaştı! Yerel seçim anketiyle tepki çekmişti!
Zonguldak'ta zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçtı
Zonguldak'ta zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçtı
Dünya bu anı bekliyordu! Kabil’den ilk sivil yurtdışı uçuş 113 yolcuyla yapıldı
Dünya bu anı bekliyordu! Kabil’den ilk sivil yurtdışı uçuş 113 yolcuyla yapıldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Park cezasında emsal karar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Park cezasında emsal karar
İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak! Valilik duyurdu
İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak! Valilik duyurdu
Cuma mesajları anlamlı resimli yeni cuma mesajları 2021
Cuma mesajları anlamlı resimli yeni cuma mesajları 2021
Feridun Sinirlioğlu'ndan Taliban açıklaması: İletişim kurmalıyız
Feridun Sinirlioğlu'ndan Taliban açıklaması: İletişim kurmalıyız
Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı