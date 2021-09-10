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ORC'nin seçim anketinde AK Parti ve CHP ilk kez bu kadar yaklaştı! Yerel seçim anketiyle tepki çekmişti!

ORC'nin seçim anketinde AK Parti ve CHP ilk kez bu kadar yaklaştı! Yerel seçim anketiyle tepki çekmişti!

Seçim barajının yüzde 7'ye çekileceğinin açıklanmasıyla anketlerdeki oranlar daha da dikkat çekti. HDP, MHP ve İYİ Parti gibi baraj sınırlarında dolaşan partilerin yüzde 7'yi rahatlıkla geçebileceği görülüyor.

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31 Mart 2019 ve tekrarlanan 23 Haziran İstanbul yerel seçimlerindeki sonuçlarıyla tepki çeken ORC'nin genel seçim anketinde AK Parti ve CHP oylarının birbirine yakın olduğu görüldü.

7 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'yi yüzde 46 gösterip seçim sonrasında özür dileyen ORC Araştırma Şirketi, "Bu pazar genel seçim olsa" başlıklı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, baraj altında kaldı.

Gelecek ve DEVA yükselişte

Bu pazar seçim olsa HDP yüzde yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.

Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti: yüzde 32,1

CHP: yüzde 25,3

İYİ Parti: yüzde 12,7

MHP: yüzde 9,7

HDP: yüzde 7,9

DEVA Partisi: yüzde 4,5

Gelecek Partisi: yüzde 2,5

Memleket Partisi: yüzde 1,6

Saadet Partisi: yüzde 1,2

Türkiye Değişim Partisi: yüzde 0,8

Diğer: yüzde 1,7

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