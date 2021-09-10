Fehmi Koru'dan Abdullah Gül çıkışı! Abdullah Gül hala Millet İttifakı'nın...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak adayı olup olmayacağı tartışmaları tekrar alevlendi. Gül ismini tekrar gündeme getiren isim olan Fehmi Koru, "Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim" dedi

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması giderek alevleniyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka isimler de gündeme getiriliyor. İmamoğlu ve Yavaş 'belediye başkanlığına devam' açıklamaları yaptı. Akşener, 'ülkenin önünü tıkamam' derken, Kılıçdaroğlu yeni isim arayışını sürdürüyor.

Nitelikleri ve deneyimiyle Abdullah Gül...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi son dönemde tekrar gündeme sokuldu. Sokan isim de Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru'ydu. Koru katıldığı bir canlı yayında Gül iddiasını sürdürerek, “Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim” ifadelerini kullandı.

Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini...

Koru şöyle konuştu: "Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini zikretmedim. 'Millet İttifakı'nın göstereceği aday Abdullah Gül gibi bir isimle oy alacaksa bu isim Abdullah Gül gibi biri olur' dedim. Aynı şeyi Erdoğan için de söyledim. Eğer aday olmazsa Gül gibi birini aday gösterir dedim. Bu Abdullah Gül olur mu tabiki bence düşünülecek bir isim."