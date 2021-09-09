İstanbul'da iğrenç olay! Zorla taksiye bindirip...

İstanbul Şişli'de boşanmak üzere olan eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal yakalandı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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İSTANBUL Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı. Haberi duyan yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal’ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal’ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

"Çok mutluyuz"

Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılan yakınları, "Polis aradı; bulmuşlar, karakola götürmüşler. Çok mutluyuz. Sağ salim evine gelsin, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.