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FETÖ'den aranan firari eski hakim çift Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
FETÖ'den aranan firari eski hakim çift Ankara'da yakalandı

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olarak aranan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Yenimahalle ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Dursun Fatih K. ve eşi eski Yargıtay Tetkik Hakimi Öznur K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerin yaptığı çalışma sonucu firari çiftin Yenimahalle ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edildi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Öznur K.'nin kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği, eşi Dursun Fatih K.'nin ise hiç dışarıya çıkmadığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Öznur K.'nin daha önce FETÖ bağlantısı bulunduğu için kapatılan Hukuk Adamları Birliği Derneğine üye olduğu tespit edildi.

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