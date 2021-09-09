Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 6 kişi hayatını kaybetti

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

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KIRIKKALE-Kırşehir D-260 kara yolunda meydana gelen kazada; Çelebi ilçe yolundan çıkan Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de hurdaya dönerken yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi olay yerinde, 2'si de hastanede hayatını kaybetti.