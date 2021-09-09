Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Almanya'nın Münih şehrinde bir provokatör, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştığı sırada polislerin müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı.

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Daha önce terör örgütü PKK yürüyüşlerinin yapıldığı Almanya'da bu defa şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Frankfurt Otomobil Fuarı olarak bilinen IAA, bu sene ilk kez Münih'te gerçekleşti.

Fuar bölgesinde bir provokatör, terörist başı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştı.

Gözaltına alındı

Bölgede bulunan polisler durumun fark edilmesi üzerine harekete geçerek şahsa engel oldu.

Polislerle kısa süreli tartışma yaşayan kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.