Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş hakkında ilginç sözler: Öldü gitti ama...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında, "Topbaş’a belediye başkanlığı yaptırılmamış. Çünkü onun üzerinden siyasi tahakküm kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Politikyol'dan Ali Haydar Fırat'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kadir Topbaş'a belediye başkanlığı yaptırılmadığını söyledi. İmamoğlu " Kadir Topbaş’a belediye başkanlığı yaptırılmamış. Çünkü onun üzerinden siyasi tahakküm kurulmuş." ifadelerini kullandı.'

'Kadir Bey öldü gitti ama...'

"Belediyenin son 10 yılı kayıp" diyen İmamoğlu'nun Politikyol'dan Ali Haydar Fırat'ın "Neden?" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle oldu:

Çünkü, Allah rahmet eylesin Kadir Bey öldü gitti toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun Kadir Topbaş’a belediye başkanlığı yaptırılmamış. Çünkü onun üzerinden siyasi tahakküm kurulmuş. Seçilen insana işi yaptırılmamış. Bürokratları imza atmamış.

Şimdi o imza atamayan, ağzını bıçak açamayan, hiçbir konuda konuşamayan bürokratların içinde bakanlar var, genel müdürler var. Ben onlarla muhatap olmuş belediye başkanıyım. Masada sesini çıkarmadan oturan, doğru olan bir şeye bile cevap veremediklerini ben biliyorum.

Ben onların basiretsizliklerinin altında yatan gerçeğin aslında siyasi tahakküm olduğunu biliyorum. Birine sormadan yapamamak. Bu işte o kötü on yılın İstanbul’a bedeli. Allah bilir Türkiye’ye bedeli ne olmuştur.