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Sivas'ta yeni bitki türü keşfedildi! Bakın ne isim verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta yeni bitki türü keşfedildi! Bakın ne isim verildi

SİVAS'ta yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde keşfedilen yeni bitki türüne “Ferulago akpulatii” adı verildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat ve İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Akalın ile Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gürdal yaptıkları çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türü keşfetti. Hafik ilçesi Seyfebeli mevkiinde keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Akpulat’ın soyadı verilerek “Ferulago akpulatii” oldu. Bitki bu adıyla SCI kapsamında olan Phytotaxa bilimsel dergisinin eylül sayısında yayımlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akpulat, Sivas’ta 4 bin civarında bitki türünün olduğunu ve bunlardan 450’e yakınının Sivas’a özgü olduğunu belirterek, “Bu bitkilerin içerisinden 60-70 tanesi dünyada sadece Sivas’ta bulunan endemik nadir bitkilerdendir. Sivas ilinde yeni bulunan bitki maydonozgiller familyasına aittir. Bu familya ile yaptığımız revizyon çalışmalarından dolayı benim ismime atfen 'akpulatii' olarak bilim dünyasına tanıtılmış oldu." ifadelerini kullandı.


"Tür sayısı 35, endemik olarak da 19 olarak kayıtlara geçmiştir"
Prof. Dr. Akpulat "Bu bitki halk arasında da çakşır (Ferulago) olarak bilinen türlerdendir. Ferulago’nun Türkiye’de 34 tane türü vardır, 18’i endemiktir. Yeni bulunan Ferulago akpulatii ile beraber tür sayısı 35, endemik olarak da 19 olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca bu endemik bitkiler Rektörlüğümüzün yapmış olduğu Tabiat Tarihi Müzesinde de sergilenecek. Müzede Sivas’ta olan endemik bitkilerin bir sergisi de var. Halkımızdan müzeyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim” dedi.

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