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Macaristan Başbakanı Orban'dan Polonya'ya para cezası verilmesini talep eden AB Komisyonuna tepki

Macaristan Başbakanı Orban'dan Polonya'ya para cezası verilmesini talep eden AB Komisyonuna tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Avrupa Adalet Divanından Polonya'ya para cezası verilmesini istemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Orban ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başkent Budapeşte'de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Macaristan-Polonya ilişkilerinin yanı sıra AB Komisyonunun Polonya ile ilgili açıklamalarının ele alındığı belirtildi.

Orban, burada yaptığı konuşmada, AB Komisyonunun gücünü kötüye kullandığını ve Avrupa'nın birliğini tehlikeye attığını öne sürdü.

Ülkesinin Polonya'nın yanında olduğunu ifade eden Orban, "Komisyon, salı günkü kararıyla bugüne kadar eşi görülmemiş bir şekilde görevini kötüye kullandı. Egemen bir üye ülke olan Polonya'nın anayasal sistemine ve kimliğine saldırdı." diye konuştu.

Orban, Polonya'ya karşı devam eden sürecin kabul edilemez olduğunu belirterek, ülkesinin bundan sonraki dönemde de Polonya'ya desteğini sürdüreceğini aktardı.

AB Komisyonu, 7 Eylül'de, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye para cezası vermesini istemişti.

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