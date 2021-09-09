BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da karısını öldüren kocanın ifadesi yok artık dedirtti

Samsun'da karısını öldüren kocanın ifadesi yok artık dedirtti

Samsun’da tarlada lahana toplayan karısını tüfekle vurarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı koca verdiği ifadede "bana şiddet uygulamasın diye yan tarafından doğru tüfekle ateş açtım" dedi.

Abone ol

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahalesi'nde 14 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, evinin önündeki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Selma Örenç, kocası 59 yaşındaki Mehmet Örenç'in tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kendini de tüfekle vurarak yaralayan Mehmet Örenç, hastanedeki tedavisini ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kendime 2 el ateş ettim, nasıl oldu bilmiyorum, yaralandım, ölmedim"

Mehmet Örenç hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Vezirköprü Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade veren Mehmet Örenç, "Ben maktul eşim ile 33 yıldır evli idim. Uzun zamandır eşimden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Eşimin beni darp ettiği de oluyordu. Sözlü olarak bana hakaret edip sözlü psikolojik baskı da uyguluyordu. Eşim sofraya oturduğumda yanına aldığı sopa ile kafama vururdu. 'Kalk lan sofradan git başka yere otur' diye bana kızardı. Eşimin bana bıçak dayayıp 'seni öldürürüm' dediği de olurdu. Beni istemediğini söyleyip 'Gebermedin gittin' diyordu. Olay günü eşim bana şiddet uygulamasın diye yan tarafından doğru tüfekle ateş açtım. İlk atış sonunda eşimin kafasından vurularak yere düştüğünü gördüm. Eşimin vurulduğunu görünce kendimi vurup intihar etmek istedim. Kendime 2 el ateş ettim. Nasıl oldu bilmiyorum, yaralandım, ölmedim. Meydana gelen olaydan dolayı çok pişmanım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Babamın savunmasında anlattığı olaylar gerçek değil”

Mehmet Örenç'in oğlu Hilmi Örenç ise "Babamın savunmasında anlattığı aile ilişkilerine dair olaylar gerçek değil. Ben babamın kendisine acındırmak için daha az ceza almak amacıyla böyle savurma yaptığını düşünüyorum. Annem ailesi içinde babamın anlattığı gibi ona hiçbir şekilde şiddet kullanmadı. Tam tersime babam küçük yaştan beri beni, annemi ve kardeşlerimi dayakla sindirdi. Babamın olayı planlayıp annemi öldürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Sanık Mehmet Örenç'in avukatı Ata Giritli de "Aile fertleri tarafından müvekkile yönelik bir baskı olduğu sabittir. Olay öncesi ve sonrasına bakıldığında müvekkilim kendisini öldürme kasti ile hareket etmediği ortadadır. Özellikle bir taşınmaz paylaşımına ilişkin ihtilaf, bunun mahkemeye yansıması sonrasında müvekkil üzerindeki her türlü baskı artarak devam etmiş ve neticede böyle bir olay meydana gelmiştir. Bu ihtilafa dair müşteki Hilmi'nin babası yönünde vasi olarak atanma talebine dair dilekçe örneğini mahkemenize sunuyorum. Müvekkilimizin şizofreni hastası olma ihtimali vardır" şeklinde konuştu.
Mahkeme, Mehmet Örenç'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da duyanlar şaşkına döndü! Gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Foto Galeri Antalya'da duyanlar şaşkına döndü! Gerçeği öğrenince alkole tövbe etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dar gelirlinin anketi! Hangi parti ne kadar oy alıyor?
Dar gelirlinin anketi! Hangi parti ne kadar oy alıyor?
MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü
Almanya 7 yıl sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
Almanya 7 yıl sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
3 büyük kulüp onun için birbirine girmişti 1 yıldır kulüp bulamıyor
3 büyük kulüp onun için birbirine girmişti 1 yıldır kulüp bulamıyor
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! Görüntüler kan dondurdu
Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! Görüntüler kan dondurdu
İstanbul'da aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' mitingi arap saçı oldu! İzin var mı yok mu?
İstanbul'da aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' mitingi arap saçı oldu! İzin var mı yok mu?
Denizli'de Yediemine bıraktıkları araçları almaya gelenler şoke oldu
Denizli'de Yediemine bıraktıkları araçları almaya gelenler şoke oldu