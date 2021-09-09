3 büyük kulüp onun için birbirine girmişti 1 yıldır kulüp bulamıyor

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla giriş yapan sonrasında ise Fenerbahçe'ye geçişiyle büyük sükse yapan Mehmet Ekici bir yılı aşkın süredir kendisine kulüp bulamıyor.

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Türkiye'de 8 Eylül tarihi itibariyle 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Avrupa'nın ardından ülkemizde de transfer tahtasının kapanmasının ardından bazı futbolcular boşta kaldı. O futbolculardan birisi de Mehmet Ekici oldu.

2014 yılında Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan ve bordo mavililerde dikkat çekici performanslar sergileyen milli oyuncu sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşına sebep olmuştu.

Trabzonspor'un Beşiktaş'a göndermek istediği ancak Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği sürecin sonu milli oyuncunun kadro dışı kalmasıyla sonuçlanmıştı. Ekici sezon sonunda ise sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Sarı lacivertli takıma büyük beklentiyle transfer olan Mehmet Ekici sakatlık sorunlarını atlatamayınca büyük hayal kırıklığı yaşattı. Birçok maç kaçıran oyuncu büyük beklentiyle gittiği Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri haline gelmişti.

4 Ağustos 2020 günü itibariyle boşta kalan oyuncu o günden bu yana hiçbir takımla anlaşamadı. Sakatlık sorunları bulunan futbolcuya hiçbir kulüp kabul edebileceği bir öneri sunmadı.