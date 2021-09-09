İstanbul'da aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' mitingi arap saçı oldu! İzin var mı yok mu?

Başını Abdurrahan Dilipak'ın çektiği resmi organizasyonunu Anadolu Birliği Partisi'nin yaptığı koronavirüs aşısı karşıtı mitingde izin karmaşası yaşanıyor. Aşı karşıtlarının 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de yapacağı ‘Büyük Uyanış’ mitingiyle ilgili Maltepe Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin adının geçtiği izin krizinde son durum ne?

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Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de “Büyük Uyanış” ismiyle miting düzenlemeyi planlıyor. Söz konusu miting için Twitter üzerinden kampanya başlatıldı. Farklı şehirlerden otobüsler bile kaldırılacağı duyuruldu. Aşı karşıtlarının 23 Ağustos’ta “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” başlığıyla Maltepe Kaymakamlığı’na yaptığı başvuru reddedildi. Kaymakamlık mitinge izin vermedi.

Maltepe Kaymakamlığı mitinge izin vermedi

Aşı karşıtlarının mitingi için 23 Ağustos günü Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın başvuru yaptı. Sosyal medyada mitinge izin verildi mi verilmedi mi tartışmaları sürerken, Maltepe Kaymakamlığı Çarşamba günü (dün), "Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23 Ağustos tarihinde başvuru yapıldığı, ancak toplu yapılacak etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmediğini" duyurdu.

Sosyal medyada 'izin verilmedi' iddiaları üzerine...

Maltepe Kaymakamlığının "izin verilmedi" açıklaması sosyal medyada çokça yer bulunca "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu miting izni için başvuruda bulunan ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Mitingin iptal edildiği bilgisi doğru değil. Açıklandığı gibi 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de mitingimizi düzenleyeceğiz" dedi. Yalçın, "Miting için gerekli izin valilikten mi alındı mı?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

"Kafa karıştırmak isteyenlerin niyetleri belli"

Mitingin fikir babalarından birisi ve miting alanında konuşacak isimlerden olan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ise sosyal medya hesabından "11 Eylülde Maltepe mitingi zamanında, sorunsuz bir şekilde yapılacak. Diğer illerden mitinge katılmak isteyenlerin intikalinde inşallah bir sorun yaşanmayacak. Bir takım gerçek dışı haberlere lütfen itibar etmeyiniz. İçişleri Bakanlığı ve Valilik süreci takip ediyorlar" bilgisini paylaştı.

Dilipak ardından da İstanbul Valiliği'nin mitinge izin verdiğini gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. DHA'nın da geçtiği habere göre İstanbul Valiliği, Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan mitinge, "Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla" izin verdi ve emniyetehazırlık yapması için talimat gönderildi.





"Yalanlar üzerine dedikodu"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, aşı karşıtlarının yaptıkları ve sürdürdükleri girişimleri halk sağlığına kötülükten başka bir anlam taşımadığını vurguladı. Öztürk, “Hiçbir hekim kanıta dayalı olmayan veriler üzerinden yalan bilgilerle halkın kandıramaz. Hekim kimliği altında aşılara karşı çıkan bazı kişilerin, kendi ürünlerini fahiş fiyata pazarlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bilimsel tartışma başka bir konu yalanlar üzerine dedikodu farklı bir konu. Bu şarlatanlara karşı İstanbul Tabip Odası olarak gereken mücadeleyi veriyoruz ancak Sağlık Bakanlığı’nın da soruşturma yürütmesini bekliyoruz” dedi.

"Arkasında art niyet aramak gerekir"

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer mitingle ilgili “Bilimsel dayanağı olmayan yalanların alenen ortaya serilmesi, meydana çıkması halk sağlığı ve pandemi ile mücadeleye zarar verir. Tam da aşılama da istenilen seviyeleri yakalamışken, böylesi bir miting halk sağlığına karşı bir girişimdir ve izin verilmesi yanlıştır. Bu girişimin arkasında art niyet aramak gerekir. Aşı karşıtlarının büyük çoğunluğu, hekim olmayan kişiler. Tıp ve bilim kanıta dayalı çalışır, dedikodu ve uydurma verilerle iz sürmeye çalışmaz. Aşı karşıtı olanların sahte PCR test veya aşı karnesi çıkartma girişiminde bulunduklarını belirtirsem, halkımız bu kişilerin mantalitesini çok net anlarlar.” ifadelerini kullandı.





"İnsan öldürmeye teşebbüs"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Necmettin Ünal “Hiçbir aşı karşıtının bilimsel kanıta dayalı argümanı yok. Bu mitingi organize edenler, toplum sağlığının bozulması için aktivistliğe soyunanlar. Bu kişiler taammüden insan öldürmeye teşvik suçu işlemektedir. Adalet mekanizmasının gerekli soruşturmaları başlatmaları gerekir. Pandemi aynı zamanda olağanüstü bir durumdur. Toplumu yanlış etkileyecek girişimlere olanak verilmesi vatandaşı tehlikeye atmaktır. Bizleri ABD’nin adamı ilaç firmalarının temsilci olmak yalanıyla suçlayanların saçma iddiaları tek tek ABD mRNA aşısına kullanım ruhsatı verdi. Diğer ülkelerde de bu ruhsatlar verilecektir. Aşı karşıtlarını ortaya koydukları yalanlar çürütülmeye devam ediyor." dedi.