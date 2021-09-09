Dar gelirlinin anketi! Hangi parti ne kadar oy alıyor?

MetroPoll Araştırma tarafından dar gelirli seçmenler üzerinde yapılan son anket sonuçları çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Dar gelirlilerin 29,2'si AK Parti derken, yüzde 16.8'i HP, yüzde 10.4, yüzde 8.3 ise İYİ Parti dedi.

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MetroPoll Araştırma, dar gelirli vatandaşlar arasında 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketi yaptı. Aylık geliri 3 bin TL ve altı olan seçmenlerin “dar gelirli” olarak tanımlandığı son anket sonuçları verisi bir başka çarpıcı sonucu da ortaya çıkardı. Son ankette İYİ Parti’nin dar gelirli vatandaşlardan daha az destek aldığı görüldü. Ankette protesto ve kararsızların oranı da dikkatlerden kaçmadı.

MetroPoll Araştırma Kurucusu Özer Sencar tarafından paylaşılan son anket sonuçları için, “Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak.” dedi.

“Dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi” konulu ankette, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz.” sorusu yönetildi. Son anket sonuçlarında Temmuz-Ağustos 2021' sonuçları yer aldı.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti’ye oy veren dar gelirlilerin oy oranı yüzde 29,2 olurken MHP’nin yüzde 10,4, CHP’nin yüzde 16,8, İYİ Parti’nin ise yüzde 8,3 çıktı. Ankete, kararsızlar yüzde 7,6 çıkarken protesto oy oranı ise yüzde 7,7 olarak yansıdı.