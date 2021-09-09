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MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü

MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Fırat Kalkanı'nda da 6 terörist bugün etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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