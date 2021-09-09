BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  DÜNYA

Almanya 7 yıl sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Almanya 7 yıl sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

LİBYA Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Almanya'nın 7 yıldır kapalı olan Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Abone ol

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, bugün başkent Trablus'a resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Görüşmede, Libya'daki son siyasi gelişmeler, ülkede yıl sonunda yapılması planlanan seçimler için ilerleme kaydedilmesi imkanı ve seçimlerin önündeki zorluklar ele alındı.

Dibeybe, Maas'ın ziyaret kapsamında, Almanya'nın büyükelçiliğini yeniden açtığını ve Trablus'taki faaliyetlerine döndüğünü belirtti.

Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesinin "istikrar yolunda bir adım ve bir başka olumlu sonuç" olduğunu kaydeden Libya Başbakanı, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyaretinden mutlu oldum ve iki ülke arasında ayrıcalıklı ilişkiler gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!
Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
İstanbul'da aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' mitingi arap saçı oldu! İzin var mı yok mu?
İstanbul'da aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' mitingi arap saçı oldu! İzin var mı yok mu?
Denizli'de Yediemine bıraktıkları araçları almaya gelenler şoke oldu
Denizli'de Yediemine bıraktıkları araçları almaya gelenler şoke oldu
Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi! Nedeni: bulaş riski!
Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi! Nedeni: bulaş riski!
Minik bedeni koronavirüse dayanamadı! Fiji'de 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Minik bedeni koronavirüse dayanamadı! Fiji'de 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates ünlü otel zincirini satın alıyor
Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates ünlü otel zincirini satın alıyor
Gaziantep'te korkunç kaza! Direğe çarptı kağıt gibi ikiye katlandı
Gaziantep'te korkunç kaza! Direğe çarptı kağıt gibi ikiye katlandı