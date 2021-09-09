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Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!

Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!

Maltepe Kaymakamlığı tarafından bulaş riski gerekçe gösterilerek reddedilen miting talebinde İstanbul Valiliği'nden izin çıktı.

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İstanbul Valiliği'nin aşı karşıtlarının Maltepe'de yapmak istediği mitinge salgın tedbirlerine uyulması şartıyla izin verdiğinin belgesi paylaşıldı.

Ancak Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izin verilmediğini duyurmuştu.

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