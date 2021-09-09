Hazine nakit dengesi verileri açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit dengesi verilerini açıkladı.

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Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi. Böylelikle Ağustos ayında rekor fazla kaydedildi.

Temmuz ayında rekor açık veren Hazine nakit dengesi Ağustos ayında rekor fazla yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit denge Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin değerlendirmesine göre nakit denge rakamlarında 27 milyar TL düzeyindeki vergi tahsilatının Ağustos ayına kayması da etkili oldu.