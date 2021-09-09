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CIA Direktörü Burns, Pakistan’da

CIA Direktörü Burns, Pakistan’da

Williams Burns, Hindistan'dan Pakistan'a geçerek, Afganistan’daki son durumun ele alındığı toplantıya katıldı.

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ABD, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yaşanan gelişmeleri Pakistan üzerinden takip ediyor.

Bu kapsamda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Pakistan’a gitti.

CIA direktörünün ziyareti 
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, CIA Direktörü Burns, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ve Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid ile Ravalpindi’de görüştü.

Gündem Afganistan
İki ülke arasındaki karşılıklı çıkarlar, bölgesel güvenlik ve Afganistan’daki son durumun ele alındığı ​​​​​​​toplantıda, Pakistan’ın bölgede barış ve Afgan halkının istikrar ve müreffeh geleceği için uluslararası partnerleriyle iş birliğine kararlı olduğu yinelendi.

Hindistan'dan sonra Pakistan
CIA Direktörü Burns, başarılı tahliye operasyonu ve bölgesel istikrar için çabalar dahil olmak üzere Pakistan’ın Afganistan’daki rolünü takdir etti.

Burns, Pakistan'a gelmeden önce Hindistan'ı ziyaret etmişti.

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