AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, seçim anketleriyle ilgili olarak, "Kamuoyunda şu ana kadar bildiğimiz yapılan anketlerin hemen tamamında AK Parti, açık ara birinci partidir. İkinci olan CHP ile çok büyük bir fark vardır" dedi.

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Muhalefet partilerine yakın medyada son dönemde çıkan anket sonuçlarında Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın gerisinde kaldığı yönündeki anket sonuçları, tartışma konusu oldu.

Hatta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın olası rakibine yenildiği yönünde sonuçlar yer aldı. Peki iktidar partisi anketlerle ilgili ne dedi? Merak edilen soruya cevap AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Haberler.com sitesine konuk olan Kurtulmuş, "Sizin yaptırdığınız anket var mı? Cumhur İttifakı'nın oy oranı kaç?" sorusuna böyle yanıt verdi:

"Anketlerin tamamında açık ara birinci partiyiz"

"Sadece bizim yaptırdığımız anketler değil, kamuoyunda şu ana kadar bildiğimiz yapılan anketlerin hemen tamamında AK Parti, açık ara birinci partidir. İkinci sırada olan CHP ile çok büyük bir fark vardır, makas vardır. Sadece genel olarak değil bütün yaş gruplarında birinci olmaya devam ediyor. AK Parti, Türkiye'nin bütün bölgelerinde birinci olmaya devam ediyor.

19 yıllık iktidardan sonra milletimizin AK Parti'ye güvendiğinin açık bir göstergesidir. Hatta eleştiren vatandaşlara sorduğunuzda bile kim yapsın dediğiniz zaman "Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapar" şeklinde tercih belirtiyor.

Ümit ediyoruz 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanımız cumhur ittifakının adayı olarak yüzde 50+1 alacaktır. Avantajımız şu adayımız bellidir. Nerelerde eksik oy aldık. Daha fazla nerelerden oy alabiliriz bunlara çalışıyoruz.

65-35 dengesi devam ediyor

Türkiye toplumunun yüzde 65'i AK Parti'ye bir şekilde oy vermiş. Sağ-sol kavramlar çok değişti. Türkiye'nin bütün siyasal denkleminde 65-35 dengesinin hala var olduğunu görüyoruz.

Tüm anketlerde CHP+HDP yüzde 35'in üstüne çıkmıyor

Örnek olarak söyleyelim, CHP+HDP oyları hangi ankete bakarsanız bakın yüzde 35'in üstüne çıkmıyor. Bu Türkiye siyasetinin esik dengelere göre devam ettiğini gösteriyor.

Bizim amacımız nerelerde kaybettik bunu biliyoruz. Bundan sonra zor bir sürecimiz var. O da gönüllerden düşmemektir. Bu da emek ister, gayret ister. Vatandaşın her zor zamanında yanında olmayı gerektirir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."