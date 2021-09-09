BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de yolda yürürken bir anda yere yığıldı! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de yolda yürürken bir anda yere yığıldı! Acı haber geldi

KAYSERİ'de sokak ortasında kalp krizi geçirerek yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Kalpaklıoğlu caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ş.K. (76), yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Yere yığılan Ş.K.’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri Ş.K.’nın ilk müdahalede kalp krizi geçirdiğini tespit ederken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine aldı. Hastaneye götürülmek üzere ambulansa konulan Ş.K., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar
Foto Galeri Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da karısını öldüren kocanın ifadesi yok artık dedirtti
Samsun'da karısını öldüren kocanın ifadesi yok artık dedirtti
CIA Direktörü Burns, Pakistan’da
CIA Direktörü Burns, Pakistan’da
MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu: 3 PKK'lı öldürüldü
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yolda kalan otobüslerle ilgili İBB'ye tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yolda kalan otobüslerle ilgili İBB'ye tepki
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
Nüfus cüzdanı alma randevusu 2021 yeni kimlik nasıl alınır?
Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!
Aşı karşıtlarının mitinginde son karar! Kaymakamlık reddetti İstanbul Valiliği izin verdi!
3 büyük kulüp onun için birbirine girmişti 1 yıldır kulüp bulamıyor
3 büyük kulüp onun için birbirine girmişti 1 yıldır kulüp bulamıyor
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Operasyondan 20 gün önce Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi yurtdışına kaçmış!
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
Adıyaman'da halatın temas etmesiyle hayatı karardı! Tek bir isteği var
Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! Görüntüler kan dondurdu
Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! Görüntüler kan dondurdu