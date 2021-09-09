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Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek

Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek

TFF 1. Lig'İn 4. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

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TFF 1. Lig’de 4. Hafta Ankara Derbisine sahne olacak.

Pazar Günü saat 17.00’da Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki  mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak.

Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Akkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti. Evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Akkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti.

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