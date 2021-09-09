TFF 1. Lig'İn 4. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

Abone ol

TFF 1. Lig’de 4. Hafta Ankara Derbisine sahne olacak.

Pazar Günü saat 17.00’da Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak.

Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Akkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti. Evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Akkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti.