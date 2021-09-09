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Daha önce ahır olan yerde salça üretmişler! 52 bin salçaya el konuldu

Daha önce ahır olan yerde salça üretmişler! 52 bin salçaya el konuldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu.

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İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.

Gözaltına alınan Y.K. hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların' ticareti suçlarından işlem yapıldı.

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