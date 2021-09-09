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Afganistan’a insani yardım devam ediyor

Afganistan’a insani yardım devam ediyor

Taliban’ın Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı kontrolüne almasından sonra ülkeler Afganistan'a insani yardımlarını sürdürüyor.

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Son 10 günde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Pakistan ve Türkmenistan’dan insani yardım malzemeleri Afganistan’a gönderildi.

Öğle saatlerinde Pakistan’dan getirilen gıda ve tıbbi malzeme taşıyan bir kargo uçağı Kabil’e ulaştı.

Gün içerisinde iki Pakistan uçağının daha Afganistan’a indiği, rotalarının Kandahar ve Host vilayetleri olduğu açıklandı.

İnsani yardım malzemeleri bölgelere götürülüyor

Ayrıca, insani yardım malzemeleri taşıyan BAE’den gelen bir kargo uçağı da havaalanına iniş yaptı.

Havaalanı pistinde Bahreyn’den gelen insani yarım malzemeleri içeren kargolar da görüldü.

Taliban’ın havaalanını kontrol etmesinin ardından ilk kez teknik ekip ve insani yardım taşıyan Katar uçakları Kabil’e inmişti.

Ardından BAE ve Bahreyn’den gelen insani yardım malzemeleri taşıyan kargo uçakları, peşi sıra Kabil’e iniş yapmıştı.

Öte yandan Taliban yetkilileri, Türkmenistan’ın, Afganistan’a kara yolu ile yardımlarını ulaştırdığını bildirdi.

Kabil havaalanında değişim sürüyor

Taliban, havaalanında çevre düzenlemesini tamamladı. Tahliye sürecinde havaalanındaki eşya ve çöp yığınları kaldırıldı.

Havaalanındaki hasarların onarıldığı, eski cumhurbaşkanları Hamid Karzai, Eşref Gani ve eski komutan Ahmed Şah Mesud’a ait fotoğrafların kaldırıldığı gözlemlendi.

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