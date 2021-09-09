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Adana'da çalılık yangını!Beyaz araç polisi alarma geçirdi

Adana'da çalılık yangını!Beyaz araç polisi alarma geçirdi

ADANA’da, çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü. Polis, 1 kişinin yangın çıkarıp, beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. 

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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ndeki çalılık alanda, yangın saat 15.30 sıralarında başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Çevredekiler, 1 kişinin alanda yangın çıkardığını ve beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Polis ekipleri ise çalışma başlattı.

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