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Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

ANTALYA'da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kızı görenler telefona sarıldı.

Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı

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Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi.

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Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı.

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Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar

Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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