Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi kayda aldılar
ANTALYA'da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kızı görenler telefona sarıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı
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Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi.
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Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı.
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Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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