Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın ailesine hırsızlık şoku!

Galatasaray'ın kaptanı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın annesinin evine hırsız girdi.

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Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Youtube kanalında yayınladığı videoda, annesi Güler Doğan'ın evine hırsız girdiğini ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu açıkladı. Aslıhan Doğan Turan, videoda “Arda maalesef bugün de bize katılamayacak yarın maçı var. Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk” ifadelerini kullandı.