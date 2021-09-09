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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri açıklandı 120 milyara dolara dayandı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri açıklandı 120 milyara dolara dayandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Eylül ile biten haftada 933 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Eylül ile biten haftada 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 91 milyon dolarlık artışla 77 milyar 956 milyon dolardan 78 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 3 Eylül haftasında 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

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