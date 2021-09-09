Mersin ve Hatay'da tefecilere flaş operasyon: 16 kişi gözaltına alındı

MERSİN ve Hatay'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 16 zanlı polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Abone ol
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek vatandaşları zor duruma düşürdükleri ve mal varlıklarına el koydukları belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis Mersin kent merkezi, Silifke ilçesi ve Hatay'da şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenleyerek 16 kişiyi yakalandı.
Çek, senet ve tapu fotokopileri ele geçirildi
Zanlıların adreslerinde, 2 kurusıkı tabanca, alacak verecek hesaplarının tutulduğu 7 not kağıdı, 6 çek, 5 senet ve 3 tapu fotokopisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, 3 şüpheli de aranıyor.