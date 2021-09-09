Türkiye ile yürütülen müzakereleri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, "Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz" mesajı verdi.

Abone ol

Türkiye ile Mısır arasında ilk turu Kahire'de yapılan istikşafi görüşmelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" açıklamasını yaptı.

Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta Ankara-Kahire hattında sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında 'gayretli' olduklarını söyledi.