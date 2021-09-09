Türkiye ile yürütülen müzakereleri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, "Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz" mesajı verdi.Abone ol
Türkiye ile Mısır arasında ilk turu Kahire'de yapılan istikşafi görüşmelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündeme geldi.
Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" açıklamasını yaptı.
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta Ankara-Kahire hattında sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında 'gayretli' olduklarını söyledi.
"İkinci tur görüşmelerinin sonucunu değerlendirmeyi sürdürüyoruz" diyen Şükrü, şu şekilde konuştu:
"İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda, bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır."