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Süveyş Kanalı'nda yine gemi karaya oturdu!

Süveyş Kanalı'nda yine gemi karaya oturdu!

Süveyş Kanalı'nda altı ay önce karaya oturan ve büyük bir krize yol açan Ever Given'dan sonra bugün yine bir gemi karaya oturdu. Tıkanıklık bu sefer kısa sürdü.

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Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı, 6 ay önce 400 metrelik Ever Given adlı gemi karaya oturarak gemi trafiğini tıkamıştı. Dünya ticaretinin aksamasına yol açan olayın ardından bugün benzer bir olay daha yaşandı. 

Bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucunda Süveyş Kanalı trafiğe kapandı. Yerel basına göre, Port Sudan’a gitmekte olan, 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki gemi kanal idaresinin çalışmaları sonucunda sorun çok geçmeden çözüldü. 

Abu Dabi merkezli The National'da yer alan habere göre Süveyş Kanal İdaresi kısa süreli tıkanıklığın kanalın 54. kilometre izinde gerçekleştiğini bildirdi. Port Said'den Süveyş istikametine hareket eden dört geminin durdurulduğunu belirten idare, kısa süre içerisinde ekiplerin gemiyi tekrar yüzdürüp kanalı açmak için seferber edildiğini ekledi.

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