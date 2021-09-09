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Ev satış ve kira fiyatlarının en çok arttığı iller!

Ev satış ve kira fiyatlarının en çok arttığı iller!

Ekonomist Dergisi’nin yaptığı özel çalışmayla Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına alındı.

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2020-2021 döneminde konut satış fiyatları en fazla artan il yüzde 54.5 ile Aydın olurken onu yüzde 51.3’lük artışla Muğla izledi. İstanbul’da yüzde 24.8, İzmir’de yüzde 30.4, Ankara’da yüzde 22.1, Antalya’da yüzde 40.8’lik yükseliş yaşandı.

Kapanma dönemlerinde evlerinde uzun süreler vakit geçiren, işleri ve çocuklarının eğitimi evlere taşınan insanların yaşam alanlarından beklentilerinin de değiştiği belirtilen araştırmada fiyat artışının dört sebebi olduğu söylendi.

Fiyat artışının dört sebebi

1. Kamu bankalarınca geçen yıl uygulanan faiz indirimi kampanyasıyla satılık konut stokunun azalması.
2. Artan inşaat maliyetleri ve pandemi nedeniyle yeni konut üretiminin talebin altında kalması.
3. Kentsel dönüşümle yıkılan bina sayısının artması ile oluşan kiralık talebinin artması.
4. Pandemide işlerin ve eğitimin eve taşınmasıyla insanların konut taleplerinin değişmesiyle ev değiştirmelerin artması.

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