NASA'nın yayınladığı sel baskını haritası İngiltere'yi korkuttu

İklim krizinin de etkisiyle düzenli olarak sel baskınları ile karşı karşıya kalan İngiltere'nin başkenti Londra, NASA'nın yayınladığı ürkütücü 'sel baskını' haritasını konuşuyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra, geçtiğimiz günlerde defalarca kez ani sel baskınlarına uğramıştı. Kentte toplu taşıma hizmetleri etkilenirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arabaların sular altında kaldığı görülmüştü.

Independent'de yer alan habere göre; dünyanın farklı bölgelerinin deniz seviyesinin yükselmesinden nasıl etkileneceğini ayrıntılı olarak gösterebilen NASA'nın deniz seviyesi projeksiyon aracı Londra için iç karartıcı bir tablo ortaya koydu. NASA'nın yayınladığı harita 2030 yılına kadar düzenli olarak sel baskınlarıyla karşı karşıya kalacak Londra bölgelerini gösteriyor. Yapılan tahminler başkentin büyük bir bölümünün yükselen sulara karşı savunmasız kalacağını öngörüyor.