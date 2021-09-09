Afganistan'ın yeni başbakanından dünyaya ilk mesajlar

Yeni Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, yaptığı ilk açıklamada eski hükümet yetkililerini, büyükelçilerini ve yardım kuruluşlarını ülkeye dönmeye çağırarak, "Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.

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15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı. Geçici hükümete Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hasan Akhund başbakanlık edecek. Molla Akhund, görevi teslim alışından sonra ilk kez açıklama yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Akhund, "Eski yetkilileri ülkeye geri dönmeye çağırıyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.

Akhund ayrıca Taliban'ın af vaadini yineleyerek, "2001 işgalinden sonra ABD ve onun desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkesi af edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Dünyayla iyi ilişkiler kuracağız"

Elçiliklerin, diplomatların ve yardım kuruluşlarının da güvenliğini sağlayacaklarını belirten Akhund, dünyayla iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti.

"Savaştan harap olmuş Afganistan'ın yeniden inşası gibi büyük bir görevle karşı karşıyayız" diyen Akhund, "Afganistan'da bu tarihi an için büyük can ve mal kayıplarına uğradık. Afganistan'da kan dökme, öldürme ve insanları aşağılama dönemi sona erdi. Çünkü bunun bedelini çok ağır ödedik" ifadelerini kullandı.

Akhund, ülkede İslami bir sistem kurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.