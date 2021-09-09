Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 200 bin gencimiz yarışmalara başvurdu

ROKETSAN ile TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2021 roket yarışlarını takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST kapsamındaki tüm yarışmaları düşündüğümüzde bu sene 200 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ile TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2021 roket yarışlarında takımları ziyaret etti.

Yarışmayı yakından takip eden Varank, Haber 7'ye özel açıklamalarda bulundu.

"200 bin başvuru geldi"

TEKNOFEST'in Türkiye'de bilim, teknoloji ve uzayda farkındalığı artırmak için önemli bir festival olduğunu vurgulayan Varank, "Bu bir teknoloji yarışması. Çok farklı kategorilerde otonom insansız hava araçlarından sualtı araçlarına kadar, bilişim teknolojilerinden sağlıkta yapay zekaya kadar çok farklı alanlarda yarışmalar düzenliyoruz. Roket yarışması en fazla ilgi duyulanlardan bir tanesi. Bu sene ilk defa liseleri bu yarışmaya kattık. Daha 15-16 yaşında gençlerin kendi roketlerini tasarlaması meşakkatli ama neticesini altığında da gurur verici. Her sene ilgi daha da çok artıyor. Bu sene 544 takım sadece roket yarışmalarına başvurdu. TEKNOFEST kapsamındaki tüm yarışmaları düşündüğümüzde bu sene 200 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu" dedi.