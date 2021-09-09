BIST 1.453
DOLAR 8,45
EURO 10,01
ALTIN 486,92
HABER /  EKONOMİ

Uluslararası Finans Kurumu salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uluslararası Finans Kurumu salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye'de özel sektörün gelişimi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolar yatırım yaptı.

Abone ol

Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türk şirketlerine yapılan yatırımlar ve kredilerle ilgili bilgi verildi.

Buna göre; 410 milyon doları farklı yatırımcılarından ikame edilmek kaydıyla Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolarlık kaynak aktarıldı.

IFC'nin yatırımları dezavantajlı gruplar için finansal erişimi kolaylaştırmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak, küresel ısınmayla mücadele ve halihazırdaki müşterilerin Kovid-19 salgınından olabildiğince az etkilenmesi göz önünde bulundurularak yapıldı.

IFC, Mart 2020'den bu yana küresel bazda Kovid-19'un salgınının etkilerini azaltmak için 8 milyar dolarlık finansman sağlarken Türkiye ile 50 yıllık işbirliği döneminde finansman büyüklüğü 4,3 milyar doları buldu.

IFC Avrupa ve Merkez Asya Direktörü Wiebke Scholemer, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin IFC yatırımlarında dünyada üçüncü sırada olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de özel sektörün gelişmesi, ekonomik kalkınma ve yeni işlerin oluşumuna yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

IFC Türkiye Yöneticisi Arnaud Dupoizat da konuya ilişkin açıklamasında, "IFC inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı önceleyen, rekabeti artıran ve küresel ısınmaya karşı mücadele edecek önemli projelere fianansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü: Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü: Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz
Ankara Çubuk'ta orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Ankara Çubuk'ta orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Ev satış ve kira fiyatlarının en çok arttığı iller!
Ev satış ve kira fiyatlarının en çok arttığı iller!
TÜSİAD'dan eğitim raporu: 160 bin öğrenci okulu terk edebilir!
TÜSİAD'dan eğitim raporu: 160 bin öğrenci okulu terk edebilir!
Mersin ve Hatay'da tefecilere flaş operasyon: 16 kişi gözaltına alındı
Mersin ve Hatay'da tefecilere flaş operasyon: 16 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş hakkında ilginç sözler: Öldü gitti ama...
Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş hakkında ilginç sözler: Öldü gitti ama...
Ali Erbaş bu defa gençlere seslendi: Dijital dünya gençlere kul olduğunu unutturuyor!
Ali Erbaş bu defa gençlere seslendi: Dijital dünya gençlere kul olduğunu unutturuyor!
Sivas'ta yeni bitki türü keşfedildi! Bakın ne isim verildi
Sivas'ta yeni bitki türü keşfedildi! Bakın ne isim verildi
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın ailesine hırsızlık şoku!
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın ailesine hırsızlık şoku!