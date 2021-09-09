Uluslararası Finans Kurumu salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye'de özel sektörün gelişimi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolar yatırım yaptı.

Abone ol

Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türk şirketlerine yapılan yatırımlar ve kredilerle ilgili bilgi verildi.

Buna göre; 410 milyon doları farklı yatırımcılarından ikame edilmek kaydıyla Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolarlık kaynak aktarıldı.

IFC'nin yatırımları dezavantajlı gruplar için finansal erişimi kolaylaştırmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak, küresel ısınmayla mücadele ve halihazırdaki müşterilerin Kovid-19 salgınından olabildiğince az etkilenmesi göz önünde bulundurularak yapıldı.

IFC, Mart 2020'den bu yana küresel bazda Kovid-19'un salgınının etkilerini azaltmak için 8 milyar dolarlık finansman sağlarken Türkiye ile 50 yıllık işbirliği döneminde finansman büyüklüğü 4,3 milyar doları buldu.

IFC Avrupa ve Merkez Asya Direktörü Wiebke Scholemer, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin IFC yatırımlarında dünyada üçüncü sırada olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de özel sektörün gelişmesi, ekonomik kalkınma ve yeni işlerin oluşumuna yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

IFC Türkiye Yöneticisi Arnaud Dupoizat da konuya ilişkin açıklamasında, "IFC inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı önceleyen, rekabeti artıran ve küresel ısınmaya karşı mücadele edecek önemli projelere fianansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.