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Şanlıurfa'da otomobil köprüden aşağı düştü 2 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da otomobil köprüden aşağı düştü 2 ölü 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde köprüden aşağı düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ŞANLIURFA-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada; Siverek'e doğru seyir halinde bulunan Mehmet Emin Yalçın hakimiyetindeki 06 AY 8309 plakalı otomobil, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Üstüntaş Mahallesi yakınlarında köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü Mehmet Emin Yalçın ve Şeyhmus Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Berat Y. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bir kişinin araçtan 50 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Hayatını kaybeden diğer kişinin cenazesi ise otomobilin altında kaldı. Olay yerine çağrılan çekici ile çekilen otomobilin altında kalan talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. Olay incelemesi sonrası hayatını kaybedenlerin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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