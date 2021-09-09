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ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'in tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan bir kararnameyi imzalaması bekleniyor.

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ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlerde Başkan Joe Biden'in Beyaz Saray'da tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan ve düzenli olarak test edilme seçeneğinin bulunmadığı bir kararnameyi imzalaması bekleniyor.

Kararname ile özel işletmelerinde aynı kuralı uygulaması için teşvik edilmesi planlanırken aşı zorunluluğunun federal hükümetle iş yapan çalışanları da kapsaması bekleniyor.

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